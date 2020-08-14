Хабиб: давно такую прессуху не давал для наших российских СМИ

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подвёл итоги своей большой пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 14 августа, в Москве. Несколько фотографий с мероприятия он опубликовал в своём «инстаграме».



«Сегодня было довольно интересно, много хороших вопросов было, я давно такую прессуху не давал для наших российских СМИ.



Хотел бы поблагодарить всех спонсоров, кто поддержал это сегодняшнее мероприятие. Ещё увидимся друзья, я по жизни оптимист и вам того же желаю. В жизни у человека происходит много разных вещей, всегда смотрите на ситуации с положительным настроем, как бы вам тяжело ни было, отбрасывайте все минусы, забирайте плюсы с собой и продолжайте двигаться», — написал Хабиб под фотографиями.

Фото доступны на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».