Валери Лореда объявила о новом контракте с Bellator, показав откровенный танец

Девушка — боец Bellator Валери Лореда объявила о подписании нового контракта с промоушеном.

«Только что подписала многолетний контракт на несколько боёв с лигой Bellator. Никуда не ухожу», — написала спортсменка. При этом девушка сопроводила пост видеозаписью эффектного откровенного танца: спортсменка села на шпагат, а также продемонстрировала элементы твёрка.

Соответствующее видео доступно на странице Валери в «Инстаграме».

Напомним, 22-летняя Лореда провела пока три поединка на профессиональном уровне в смешанных единоборствах. Её статистика остаётся безупречнй — три победы. В минувшие выходные на турнире Bellator 243 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) Валери Лореда нокаутировала Тару Графф.