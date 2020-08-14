Валери Лореда объявила о новом контракте с Bellator, показав откровенный танец
Девушка — боец Bellator Валери Лореда объявила о подписании нового контракта с промоушеном.
«Только что подписала многолетний контракт на несколько боёв с лигой Bellator. Никуда не ухожу», — написала спортсменка. При этом девушка сопроводила пост видеозаписью эффектного откровенного танца: спортсменка села на шпагат, а также продемонстрировала элементы твёрка.
Соответствующее видео доступно на странице Валери в «Инстаграме».
Напомним, 22-летняя Лореда провела пока три поединка на профессиональном уровне в смешанных единоборствах. Её статистика остаётся безупречнй — три победы. В минувшие выходные на турнире Bellator 243 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) Валери Лореда нокаутировала Тару Графф.
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