Кард турнира UFC 252: Стипе Миочич — Даниэль Кормье и другие бои

15 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 252. В главном событии турнира третий бой проведут чемпион организации в тяжёлом весе Стипе Миочич и Даниэль Кормье.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.



UFC 252



Основной кард



Стипе Миочич (чемпион) — Даниэль Кормье (№ 1) — тяжёлый вес, бой за титул чемпиона организации

Шон О'Мэлли (№ 14) – Марлон Вера — легчайший вес

Джуниор дос Сантос (№ 5) — Жаирзиньо Розенстрайк (№ 6) — тяжёлый вес

Джон Додсон (№ 12) – Мераб Двалишвили (№ 15) — легчайший вес

Герберт Бёрнс – Даниэль Пинеда — полулёгкий вес.



Предварительный кард



Джим Миллер — Винс Пичел — лёгкий вес

Фелис Херриг (№ 15) — Вирна Яндироба — женский минимальный вес

Ти Джей Браун — Дэнни Чавез — полулёгкий вес

Эшли Йодер — Ливия Соуза — женский минимальный вес.



Ранний предварительный кард



Крис Дакас — Паркер Портер — тяжёлый вес

Каи Камака — Тони Келли — промежуточный вес.

Все актуальные события о турнире UFC 252 представлены в онлайн-трансляции «Чемпионата».