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Кард турнира UFC 252: Стипе Миочич — Даниэль Кормье и другие бои

Кард турнира UFC 252: Стипе Миочич — Даниэль Кормье и другие бои
Бокс/ММА / UFC 0

15 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 252. В главном событии турнира третий бой проведут чемпион организации в тяжёлом весе Стипе Миочич и Даниэль Кормье.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.

UFC 252

Основной кард

Стипе Миочич (чемпион) — Даниэль Кормье (№ 1) — тяжёлый вес, бой за титул чемпиона организации
Шон О'Мэлли (№ 14) – Марлон Вера — легчайший вес
Джуниор дос Сантос (№ 5) — Жаирзиньо Розенстрайк (№ 6) — тяжёлый вес
Джон Додсон (№ 12) – Мераб Двалишвили (№ 15) — легчайший вес
Герберт Бёрнс – Даниэль Пинеда — полулёгкий вес.

Предварительный кард

Джим Миллер — Винс Пичел — лёгкий вес
Фелис Херриг (№ 15) — Вирна Яндироба — женский минимальный вес
Ти Джей Браун — Дэнни Чавез — полулёгкий вес
Эшли Йодер — Ливия Соуза — женский минимальный вес.

Ранний предварительный кард

Крис Дакас — Паркер Портер — тяжёлый вес
Каи Камака — Тони Келли — промежуточный вес.

Все актуальные события о турнире UFC 252 представлены в онлайн-трансляции «Чемпионата».

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