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Стипе Миочич — Даниэль Кормье 3, UFC 252: анонс, дата боя, где смотреть

Стипе Миочич — Даниэль Кормье 3, UFC 252, онлайн
Игорь Брагин
UFC 252: Стипе Миочич и Даниэль Кормье определят самого крутого бойца современности. LIVE!
Два эпичных боя тяжеловесов, поединок самого яркого бойца прямо сейчас и реванш, который даст Анкалаев. Подробности — на «Чемпионате».
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь на 16 августа 2020 года по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на Арене APEX состоится один из самых интересных турниров лета — UFC 252. Главным событием станет третий бой между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье. На кону будет стоять титул чемпионата в тяжёлом весе. Ожидает нас и ещё один поединок тяжеловесов, в котором сойдутся Джуниор Дос Сантос (№4 рейтинга) и Жаирзиньо Розенструйк (5).

Выйдет в октагон и один из самых ярких бойцов UFC прямо сейчас — Шон Сахарок О'Мелли (рекорд 12-0). Для россиян будет крайне интересен поединок Магомеда Анкалаева, который даёт реванш Иону Кутелабе. В нашей онлайн-трансляции вы в подробностях узнаете о событиях, предшествующих турниру.

Где состоится турнир UFC 252, видео
Live Игорь Брагин

Где состоится турнир UFC 252, видео

Турнир с одним из самых интригующих кардов лета в Лас-Вегасе (штат Невада, США) примет домашняя арена UFC APEX. Зал, в котором установлен октагон, является частью уникального комплекса, который называется Институт развития UFC (UFC Performance Institute). Институт был открыт в 2017 году и является первым в мире центром смешанных боевых искусств для инноваций, исследований и обучения. Там есть абсолютно всё для подготовке к турнирам: тренировочные и тренажёрные залы, корпус для восстановления, медицинский центр, в котором специалисты (физиотерапевты, диетологи, травматологи и т.д.) работают над поддержанием кондиций атлетов в оптимальной форме.

Права на видео принадлежат UFC, посмотреть ролик можно на YouTube-канале UFC.

Именно в этом комплексе проходит (прямо сейчас) турнир, в котором Дана Уайт отсматривает потенциальное пополнение для UFC. И есть один небольшой нюанс: октагон в APEX нестандартных размеров, он чуть меньше. И это подразумевает большую интенсивность боёв.

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