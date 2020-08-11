UFC 252: Стипе Миочич и Даниэль Кормье определят самого крутого бойца современности. LIVE!

Два эпичных боя тяжеловесов, поединок самого яркого бойца прямо сейчас и реванш, который даст Анкалаев. Подробности — на «Чемпионате».

В ночь на 16 августа 2020 года по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на Арене APEX состоится один из самых интересных турниров лета — UFC 252. Главным событием станет третий бой между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье. На кону будет стоять титул чемпионата в тяжёлом весе. Ожидает нас и ещё один поединок тяжеловесов, в котором сойдутся Джуниор Дос Сантос (№4 рейтинга) и Жаирзиньо Розенструйк (5).

Выйдет в октагон и один из самых ярких бойцов UFC прямо сейчас — Шон Сахарок О'Мелли (рекорд 12-0). Для россиян будет крайне интересен поединок Магомеда Анкалаева, который даёт реванш Иону Кутелабе. В нашей онлайн-трансляции вы в подробностях узнаете о событиях, предшествующих турниру.