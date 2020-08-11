UFC 252: Стипе Миочич и Даниэль Кормье определят самого крутого бойца современности. LIVE!

В ночь на 16 августа 2020 года по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на Арене APEX состоится один из самых интересных турниров лета — UFC 252. Главным событием станет третий бой между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье. На кону будет стоять титул чемпионата в тяжёлом весе. Ожидает нас и ещё один поединок тяжеловесов, в котором сойдутся Джуниор Дос Сантос (№4 рейтинга) и Жаирзиньо Розенструйк (5).
Выйдет в октагон и один из самых ярких бойцов UFC прямо сейчас — Шон Сахарок О'Мелли (рекорд 12-0). Для россиян будет крайне интересен поединок Магомеда Анкалаева, который даёт реванш Иону Кутелабе. В нашей онлайн-трансляции вы в подробностях узнаете о событиях, предшествующих турниру.
Где состоится турнир UFC 252, видео
Турнир с одним из самых интригующих кардов лета в Лас-Вегасе (штат Невада, США) примет домашняя арена UFC APEX. Зал, в котором установлен октагон, является частью уникального комплекса, который называется Институт развития UFC (UFC Performance Institute). Институт был открыт в 2017 году и является первым в мире центром смешанных боевых искусств для инноваций, исследований и обучения. Там есть абсолютно всё для подготовке к турнирам: тренировочные и тренажёрные залы, корпус для восстановления, медицинский центр, в котором специалисты (физиотерапевты, диетологи, травматологи и т.д.) работают над поддержанием кондиций атлетов в оптимальной форме.
Права на видео принадлежат UFC, посмотреть ролик можно на YouTube-канале UFC.
Именно в этом комплексе проходит (прямо сейчас) турнир, в котором Дана Уайт отсматривает потенциальное пополнение для UFC. И есть один небольшой нюанс: октагон в APEX нестандартных размеров, он чуть меньше. И это подразумевает большую интенсивность боёв.
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