Бывший чемпион мира по версии WBC в суперсреднем весе Дэвид Бенавидес извинился перед фанатами за проваленное взвешивание перед поединком с Алексисом Ангуло.
Напомним, Бенавидес не смог уложиться в лимит суперсреднего веса, который составляет 76,2 кг. По итогам взвешивания Бенавидес показал результат 77,47 кг, в то время как Ангуло легко уложился в лимит весовой категории. По правилам WBC, в случае победы Бенавидеса титул будет объявлен вакантным. В случае же победы Ангуло чемпионский пояс достанется ему.
«Хочу извиниться перед фанатами, которых подвёл. За восемь лет в профессиональном боксе я в первый раз провалил взвешивание. Я разочарован, но у меня в любом случае есть работа завтра, которую необходимо выполнить. Я должен выиграть поединок», — написал Бенавидес в своём «инстаграме».
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