UFC 252. Розенстрайк отправил в нокаут Дос Сантоса, нанеся третье поражение подряд
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) на APEX Arena проходит турнир UFC 252. В рамках турнира состоялся поединок в тяжёлом весе между суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком и бразильцем Жуниором Дос Сантосом.
Победителем поединка стал Розенстрайк — на четвёртой минуте он отправил соперника в нокаут. Это поражение стало для Дос Сантоса уже третьим подряд: ранее он уступил Франсису Нганну и Кёртису Блейдсу.
В главном бое встретятся действующий чемпион лиги в тяжёлом весе Стипе Миочич и экс-чемпион UFC в двух категориях Даниэль Кормье. В соглавном бое Шон О'Мэлли, идущий на серии из 12 побед, сойдётся в октагоне с многоопытным эквадорцем Марлоном Вера (15-6-1). «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира.
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