Сехудо — о поражении О'Мэлли: рано или поздно все преклонят колено

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поддел бойца Шона О'Мэлли после его поражения от Марлона Веры на турнире UFC 252.
«Рано или поздно все преклонят колено», — написал Генри Сехудо, добавив три чемпионских кубка в виде эмодзи к сообщению, напомнив о своём прозвище — Triple C. Напомним, прозвище является производным от «трёхкратный чемпион» — дважды в UFC и один раз на Олимпийских играх.
Напомним, Шон О'Мэлли, идущий на серии из 12 побед, сошёлся в октагоне с многоопытным эквадорцем Марлоном Вера (15-6-1). В первом раунде Вера нанёс удар О'Мэлли в челюсть и отправил соперника в нокаут. Турнир проходил в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на стадионе APEX Arena.
Сехудо, который после победы на турнире UFC в мае объявил о завершении карьеры, становился чемпионом в наилегчайшем и легчайшем весах. У 33-летнего Сехудо 16 побед и два поражения в MMA.
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