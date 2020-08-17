UFC 253 состоится 26 сентября. Бой Адесанья – Коста подтверждён

Претендент на титул UFC в среднем весе Пауло Коста проведёт бой за чемпионский пояс с Исраэлем Адесаньей 26 сентября, а не 19-го, как сообщалось ранее. Эту информацию подтверждает известный журналист Ариэль Хельвани.
«UFC наконец официально объявил, что Исраэль Адесанья проведёт бой против Пауло Косты титул чемпиона в среднем весе в сентябре. Он состоится 26-го числа на UFC 253. Всего второй раз в истории UFC сойдутся непобеждённые бойцы в схватке за титул», — написал Хельвани на своей странице в «Твиттере».
30-летний Адесанья — непобеждённый боец MMA, на его счету 19 побед в 19 боях. В боксе у него шесть побед и одно поражение в семи поединках. Коста также не потерпел ни одного поражения в карьере — на его счету 13 побед в 13 поединках.
Адесанья в последнем поединке победил Йоэля Ромеро и защитил титул чемпиона UFC.
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