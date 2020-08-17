Поветкин сдал отрицательный тест на коронавирус перед боем с Уайтом

Российский тяжеловес Александр Поветкин перед турниром в «Бойцовском саду» в Англии сдал отрицательный тест на коронавирус. Видео процедуры на своей странице в «Инстаграме» опубликовала промоутерская организация «Мир бокса».
«Участники вечера бокса Александр Поветкин и экс-чемпионка WBC Делфис Персун (встретится в реванше с Кэти Тейлор) вчера прибыли в лагерь. Оба дали отрицательный̆ результат… и ни один не вздрогнул», – говорится в тексте под роликом.
Видео доступно на странице World of Boxing Promotions в «Инстаграме».
Напомним, бой Александр Поветкин — Диллиан Уайт состоится 22 августа в «Бойцовском саду», который расположен на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна.
Последний бой 40-летний Поветкин провёл в декабре 2019 года. Его бой с Майклом Хантером завершился вничью. На счету российского боксёра 38 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 35 побед (24 — нокаутом) и потерпел два поражения, один бой завершился вничью. У 32-летнего Уайта 27 побед (18 — нокаутом) и одно поражение.
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