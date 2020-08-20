Рейес: Джонс может победить Нганну, но не Миочича

Полутяжеловес UFC Доминик Рейес прокомментировал заявление Джона Джонса о переходе в тяжёлый дивизион промоушена и оценил его шансы на успех в возможных боях со Стипе Миочичем и Фрэнсисом Нганну.
«Думаю, Джон хорошо себя проявит. Он переходит в тяжёлый вес, потому что парни там более медленные. У него уже не получалось справляться с нами. После того, что мы с Тиаго Сильвой с ним сделали, он подумал: «Ну вот и пора подниматься. Парни стали слишком быстрыми. Они чересчур хороши».
Кто победит в бою Джонс против Миочича? В данный момент Стипе. Если говорить о возможном поединке Джона с Нганну, то это сложный вопрос. Нужно посмотреть бои Фрэнсиса. Если он не будет хорошо двигаться, то Джон победит.
Я сразу назвал Стипе фаворитом боя с Джонсом, так как он фантастически хорошо передвигается, может достать Джона, а у него самого крепкая челюсть», — сказал Рейес в интервью Ариэлю Хельвани.
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