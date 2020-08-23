Российский боксёр Александр Поветкин ответил на вопрос о возможном завершении карьеры после победы над Диллианом Уайтом. На прошедшем турнире в Великобритании Поветкин нокаутировал Уайта и стал обладателем титула временного чемпиона мира по версии WBC и пояса WBC Diamond.

«Что хочу ответить тем, кто спрашивает меня о завершении карьеры? Я ничего не хочу ответить, хочу ещё побоксировать. Благодарю всех людей и болельщиков, которые в меня верят», — сказал Поветкин в интервью «РЕН ТВ».

Александр Поветкин провёл первый поединок в 2020 году. Предыдущий раз он появлялся на ринге в декабре 2019 года. На вечере бокса в Саудовской Аравии он свёл к ничьей бой с Майклом Хантером. На счету российского боксёра 39 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 35 побед (24 — нокаутом) и потерпел два поражения, один бой завершился вничью.