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Кремлёв: Поветкин продолжает творить историю

Кремлёв: Поветкин продолжает творить историю
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв поздравил российского боксера Александра Поветкина с завоеванием титула временного чемпиона мира по версии WBC.

«Александр — просто молодец! Он выступил вопреки всем доброжелателям, которые указывали на возраст. И Саша доказал, что возраст не является показателем. Искренне хотел бы поздравить его с яркой победой. Поветкин с честью представляет нашу страну и наш бокс, мы гордимся им. Это олимпийский чемпион, который вбил себя в историю и продолжает её творить!

Александр Поветкин успешно популяризирует наш любимый вид спорта. И этот бой с Диллианом Уайтом ни одного болельщика бокса не оставил равнодушным. Это прекрасно.

Насколько я понимаю, у Саши и Диллиана Уайта должен состояться реванш, но было бы интересно увидеть бой Поветкина и Тайсона Фьюри. Могу добавить, что Александр Поветкин еще не сказал своего последнего слова в боксе. Все зависит от режима — для бокса возраст не предел!», — приводит слова Умара Кремлёва официальный сайт Федерации бокса России.

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