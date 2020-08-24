Поветкин может провести бой с Усиком

Российский боксёр Александр Поветкин, который в минувшие выходные победил британца Диллиана Уайта и стал временным чемпионом в тяжёлом весе по версии WBC, может сразиться с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе украинцем Александром Усиком. Об этом информирует издание Ring Polska.
Сообщается, что Поветкин и Усик могут провести бой за звание обязательного претендента на пояс в тяжёлом весе по линии WBC. Напомним, обладателем соответствующего пояса является британец Тайсон Фьюри, а первые две строчки в рейтинге организации занимают экс-чемпион мира американец Деонтей Уайлдер и Усик.
На счету 40-летнего Поветкина 36 побед (в том числе 25 нокаутом), два поражения и одна ничья в профессиональном боксе. У 33-летнего Усика 17 побед (в том числе 13 нокаутом) в 17 боях.
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