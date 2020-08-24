Поветкин объяснил, за счёт чего нокаутировал Уайта

Российский боксёр Александр Поветкин рассказал, за счёт чего, по его мнению, ему удалось нокаутировать британца Диллиана Уайта в поединке, состоявшемся в минувшие выходные.

Напомним, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде и стал временным чемпионом мира в тяжёлой весовой категории по версии WBC, несмотря на то что дважды оказывался в нокдауне в четвёртом раунде. Планируется, что матч-реванш состоится уже в 2020 году.

«Бой был непростым. Я чувствовал колоссальную поддержку. Вначале что-то не получалось — был закрепощённым. Когда пропустил несколько ударов, стал действовать получше.

Я выполнял то, что мы готовили, и по ходу боя стал действовать более свободно. Мне противостоял хороший соперник с хорошим ударом, я не могу сказать ничего плохого в его адрес.

Как удалось поймать момент для нокаута? Это отточенная тренировка: мы много отрабатывали удар снизу. Если честно, я ещё не пересматривал этот бой. Сейчас мы пройдём обследование, а далее будем смотреть в будущее. В принципе, я сразу после поединков люблю проводить лёгкие тренировки», — цитирует Поветкина пресс-служба Федерации бокса России.