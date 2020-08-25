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Тренер Хабиба: тот, кто победит Сен-Пьера, станет величайшим бойцом всех времён

Тренер Хабиба: тот, кто победит Сен-Пьера, станет величайшим бойцом всех времён
Бокс/ММА / UFC 0

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что думает по поводу возможного боя подопечного с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях канадцем Жоржем Сен-Пьером. По мнению тренера, в этом поединке определится лучший боец за всю историю MMA.

«Да, я так думаю, и Хабиб тоже так думает. Тот, кто победит Сен-Пьера, станет величайшим бойцом всех времён», — приводит слова Мендеса MMAJunkie.

Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что 31-летний Нурмагомедов хотел бы закончить карьеру боем с Сен-Пьером. Следующим соперником россиянина станет временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи, поединок состоится 24 октября. Что касается Сен-Пьера, то он официально объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года, но не исключил, что вернётся, если поступит достойное предложение.

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