Чемпион Bellator в лёгком весе Фрейре готов поставить $ 1 млн на то, что победит Хабиба
Чемпион Bellator в полулёгкой и лёгкой весовой категории Патрисиу Фрейре прокомментировал пост, опубликованный на странице ESPN MMA. В нём была представлена сводная таблица чемпионов Bellator и UFC. Подписчикам был задан вопрос, кто из чемпионов победит в потенциально объединительных боях.
Фрейре выразил уверенность, что справится и с чемпионом UFC в полулёгком дивизионе Александером Волкановски, и с чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
«Одержу победу в бою и с чемпионом UFC в полулёгком весе, и с чемпионом в лёгком весе. Дана Уайт, готов поставить на себя $ 1 млн», — написал спортсмен на своей странице в «Твиттере».
Напомним, президент UFC Дана Уайт высмеял идею объединительных поединков с чемпионами Bellator.
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