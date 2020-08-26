Сен-Пьер: UFC не делал мне предложения о бое с Хабибом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер сообщил, что UFC пока не делал ему предложений о бое с российским чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым.
«UFC пока не сделал мне предложение относительно боя с Хабибом. Не уверен, приму ли я его», — приводит слова Жоржа Сен-Пьера журналист Daily Star Чисанга Малата в «твиттере».
Ранее президент UFC Дана Уайт намекнул, что этот бой не является для него приоритетным. Однако Уайт говорил, что Нурмагомедов последний бой в карьере может провести с Сен-Пьером. Уайт обещал провести переговоры с Сен-Пером после боя Хабиба с Джастином Гэтжи.
На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. У 39-летнего Сен-Пьера 26 побед и два поражения в 28 боях в MMA.
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