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Сен-Пьер: UFC не делал мне предложения о бое с Хабибом

Сен-Пьер: UFC не делал мне предложения о бое с Хабибом
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер сообщил, что UFC пока не делал ему предложений о бое с российским чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым.

«UFC пока не сделал мне предложение относительно боя с Хабибом. Не уверен, приму ли я его», — приводит слова Жоржа Сен-Пьера журналист Daily Star Чисанга Малата в «твиттере».

Ранее президент UFC Дана Уайт намекнул, что этот бой не является для него приоритетным. Однако Уайт говорил, что Нурмагомедов последний бой в карьере может провести с Сен-Пьером. Уайт обещал провести переговоры с Сен-Пером после боя Хабиба с Джастином Гэтжи.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. У 39-летнего Сен-Пьера 26 побед и два поражения в 28 боях в MMA.

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