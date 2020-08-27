Сен-Пьер заявил, что не сможет биться в лёгком весе на своём уровне, Хабиб ответил

Бывший чемпион UFC в среднем весе Жорж Сен-Пьер, рассуждая о возможном противостоянии с чемпионом лиги в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, отметил, что не сможет выступать в лёгком дивизионе на привычном уровне.

«Мне 39 лет. Не думаю, что могу перейти в лёгкий дивизион, не потеряв в уровне выступлений. Нурмагомедов бьётся в лёгком весе, но убеждён, что он тяжелее меня. Он выглядит гораздо тяжелее, но он моложе и может хорошо менять вес», — приводятся слова Сен-Пьера на странице ESPN MMA в «Инстаграме».

Под этим постом комментарий оставил и Нурмагомедов. Он написал следующее: «Жорж Сен-Пьер знает». Кроме того, он поставил лайк под постом с цитатой Сен-Пьера. За час комментарий Нурмагомедова собрал 4 тыс. лайков.