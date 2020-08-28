Президент UFC призвал голосовать за Трампа на выборах президента США

Президент UFC Дана Уайт призвал американцев проголосовать за действующего президента США Дональда Трампа на выборах главы государства, которые состоятся в ноябре 2020 года. Ожидается, что за пост президента поспорят республиканец Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.

«Считаю, сейчас нам как никогда нужен именно такой президент. До пандемии мы не сталкивались с беззаконием, которое происходит сейчас в наших великих городах. Поразительно, как быстро некоторые люди в этой стране забыли о важной роли, которую службы быстрого реагирования играют в нашем обществе.

Полицейские и другие правоохранительные органы и даже некоторые пожарные службы столкнулись с противодействием многих в этой стране. Но именно их всегда просят действовать, когда дела идут плохо. Эти парни подвергают себя ежедневному риску. Это, безусловно, имело место во время этой продолжающейся пандемии.

Давайте поговорим о COVID. Давайте будем честны друг перед другом: никто не мог предвидеть проблем, которые принесет COVID. Но президент Трамп столкнулся лицом к лицу со всем этим. Он немедленно принял все необходимые меры и обратился к лучшим американским компаниям во всех отраслях, чтобы обсудить, что он и его администрация могут сделать, чтобы вернуть экономику в нормальное состояние и безопасно работать. Его высшим приоритетом всегда были здоровье и безопасность всех в нашей стране – не только республиканцев и не только сторонников, но и каждого американца.

Да, нам ещё предстоит долгий путь. И именно поэтому нам нужен лидер с уникальными качествами президента Трампа в это критическое время», — цитирует Уайта MMA Junkie.