Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тренер Фёдора Емельяненко умер от осложнений, вызванных коронавирусом

Тренер Фёдора Емельяненко умер от осложнений, вызванных коронавирусом
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Стали известны причины смерти тренера российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко Владимира Воронова. Источник сообщил, что тренер умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

«Осложнения из-за коронавируса. Владимир Михайлович несколько дней находился в реанимации», — цитирует ТАСС источник, близкий к ситуации.

У Воронова были проблемы с сердцем.

Напомним, о смерти Воронова в своём «инстаграме» сообщил Фёдор Емельяненко. Тренер скончался в возрасте 55 лет.

Воронов был тренером и преподавателем высшей категории по дзюдо и самбо СДЮСШОР имени Александра Невского. Он взял Емельяненко в секцию в 1986 году, когда тому было 10 лет, и работал с ним на протяжении всей его карьеры в самбо, дзюдо и ММА.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020