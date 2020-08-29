Тренер Фёдора Емельяненко умер от осложнений, вызванных коронавирусом
Стали известны причины смерти тренера российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко Владимира Воронова. Источник сообщил, что тренер умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
«Осложнения из-за коронавируса. Владимир Михайлович несколько дней находился в реанимации», — цитирует ТАСС источник, близкий к ситуации.
У Воронова были проблемы с сердцем.
Напомним, о смерти Воронова в своём «инстаграме» сообщил Фёдор Емельяненко. Тренер скончался в возрасте 55 лет.
Воронов был тренером и преподавателем высшей категории по дзюдо и самбо СДЮСШОР имени Александра Невского. Он взял Емельяненко в секцию в 1986 году, когда тому было 10 лет, и работал с ним на протяжении всей его карьеры в самбо, дзюдо и ММА.
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