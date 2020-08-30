Марко Хук победил 150-килограммового соперника

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Марко Хук провёл первый поединок за 15 месяцев. В ночь на 30 августа немец выступил на турнире в Браунлаге (Германия), где встретился с соотечественником Деннисом Левандовски. Этот бой был главным событием шоу.

Левандовски оказался тяжелее Хука более чем на 50 кг, его вес составлял 150 кг. Тем не менее, это не смущало Марко, который работал первым номером. Его соперник зачастую прятался за блоком и ничего не демонстрировал в атаке. По итогам десяти раундов все судьи отдали победу Хуку — трижды 100:90.

Это был первый поединок 35-летнего Хука с 17 мая 2019 года. Тогда он нокаутировал Ника Гуиваса, но позже бой был признан несостоявшимся, так как Марко продолжал наносить удары после отмашки рефери.