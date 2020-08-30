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Диллиан Уайт — Поветкину: давай подарим фанатам вторую часть

Диллиан Уайт — Поветкину: давай подарим фанатам вторую часть
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Британский боксёр супертяжёлого веса Диллиан Уайт поблагодарил болельщиков за поддержку и обратился к временному чемпиону мира по версии WBC Александру Поветкину, предложив россиянину реванш.

«Просто ещё раз хочу всех поблагодарить за поддержку, это невероятно. Александр, отличная работа. Это супертяжёлый вес, и всё может изменить только один удар. Я сфокусирован и жду реванша. Давай же, давай подарим фанатам вторую часть», — написал Уайт.

Соответствующий пост доступен на странице британца в «Инстаграме».

Напомним, в ночь на 23 августа Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта, благодаря чему завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC. Ожидается, что реванш Поветкина с Уайтом пройдёт до конца года.

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