Магомед Исмаилов объяснил, почему не дерётся с мусульманами

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, почему отказывается выходить в октагон с мусульманами.

«Почему я не дерусь с мусульманами? Я не делю людей по национальности или ещё чему-то. Просто это мои моральные принципы.

Например, я не дерусь с друзьями или не участвую в определённой рекламе. Мне было неудобно драться с мусульманами, дискомфортно морально», — рассказал Исмаилов в интервью YouTube-каналу Fight Show.

Также он рассказал об отношении к допингу.

«Даёт ли мне преимущество допинг? Я считаю, что «химия» не учит боксировать или делать проходы в ноги. Она просто даёт возможность восстановиться быстрее, например.

Про конкретные преимущества допинга нужно спрашивать не меня, а какого-нибудь сурового «химика». Если это запрещено, тогда можно называть это читерством. А когда в России, например, допинг-контроля нет, — это нормальная ситуация», — добавил он.