Фергюсон готов помочь Леснару подготовиться к бою с Джоном Джонсом

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон прокомментировал сообщение экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса, который пригрозил Броку Леснару. Фергюсон выразил готовность помочь Броку в подготовке к поединку с Джонсом, если таковой состоится.

«К такому бою я с радостью помог бы подготовиться. Тренироваться бок о бок с Леснаром. Как в старые добрые времена», — написал Фергюсон на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Джон Джонс недавно объявил о переходе в тяжёлый вес, оставив пояс в полутяжёлом дивизионе вакантным. Звание чемпиона в полутяжёлом весе теперь оспорят Ян Блахович и Доминик Рейес. Что касается Джонса, то ранее президент лиги Дана Уайт заявлял, что Джон сразу же не получит титульный бой в новом дивизионе.