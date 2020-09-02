Президент UFC заявил о готовности устроить бой Джонс — Леснар

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что готов организовать поединок бывшего чемпиона в полутяжёлом весе Джона Джонса и бывшего обладателя пояса в тяжёлом весе Брока Леснара. Таким образом Уайт отреагировал на информацию о том, что Леснар освободился от контрактных обязательств перед WWE.

«Если оба хотят боя, уверен, болельщики захотят его увидеть. Это был бы хороший поединок для дебюта Джонса в тяжёлом весе. Да, если бойцы захотят поединка, я его устрою», — цитирует Уайта ESPN.

33-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед и 1 поражение, ещё 1 бой признали несостоявшимся.

43-летний Леснар последний поединок в смешанных единоборствах провёл в июле 2016 года. Он победил Марка Ханта единогласным решением судей, однако впоследствии был лишён её, так как тест на наличие в его организме запрещённых препаратов дал положительный результат. Помимо этого на его счету 5 побед и 3 поражения.