Президент UFC заявил о готовности устроить бой Джонс — Леснар

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что готов организовать поединок бывшего чемпиона в полутяжёлом весе Джона Джонса и бывшего обладателя пояса в тяжёлом весе Брока Леснара. Таким образом Уайт отреагировал на информацию о том, что Леснар освободился от контрактных обязательств перед WWE.
«Если оба хотят боя, уверен, болельщики захотят его увидеть. Это был бы хороший поединок для дебюта Джонса в тяжёлом весе. Да, если бойцы захотят поединка, я его устрою», — цитирует Уайта ESPN.
33-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед и 1 поражение, ещё 1 бой признали несостоявшимся.
43-летний Леснар последний поединок в смешанных единоборствах провёл в июле 2016 года. Он победил Марка Ханта единогласным решением судей, однако впоследствии был лишён её, так как тест на наличие в его организме запрещённых препаратов дал положительный результат. Помимо этого на его счету 5 побед и 3 поражения.
- 2 сентября 2020
-
09:34
-
09:00
-
01:00
-
00:16
- 1 сентября 2020
-
23:40
-
22:06
-
21:25
-
20:37
-
19:40
-
19:21
-
18:20
-
17:58
-
17:17
-
16:46
-
16:30
-
16:10
-
15:21
-
14:50
-
14:10
-
13:00
-
12:17
-
11:01
-
10:15
-
09:37
-
09:02
-
02:53
- 31 августа 2020
-
23:47
-
23:37
-
22:08
-
21:37
-
20:39
-
19:51
-
18:04
-
17:09
-
16:08