Боец MMA Галиев рассказал, как Диего Брандао устроил пьяный дебош в России

Российский боец ММА Венер Галиев рассказал о пьяном дебоше, который устроил бывший боец UFC бразилец Диего Брандао после их поединка в Екатеринбурге.

Бой состоялся в мае 2017 года, Брандао нокаутировал Галиева на 39-й секунде. Впоследствии бразилец утверждал, что на банкете после турнира его атаковал Галиев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

«Его пригласили посидеть — организаторы турнира решили устроить банкет. Он начал пить виски, а я водку пил. Он сказал: «Тоже хочу водку». Пил виски и запивал моей водкой. Получается, он по две дозы выпивал. Мы спрашивали: «Ты уверен? Может, не надо?» А он отвечал: «Всё нормально!»

Затем у него началась какая-то агрессия. Я подошёл, приподнял его со спины, начал вытаскивать из заведения. Он вырывался, но я его крепко держал. Попросил охранников открыть лифт, затащил его туда, в угол зажал, не отпускал его. Он вырывался, орал.

Посадили его к знакомому в машину, решили отвезти в отель. Они поехали — мы следом за ними. Приезжаем — а у товарища лобовое стекло разбито. Брандао начал выбивать лобовое стекло ногами, пытался выпрыгнуть из машины. Видимо, перемкнуло его. Его завезли в отель, он на стойке регистрации сломал компьютер, бушевал. Мы вызвали его секундантов, они его кое-как успокоили», — цитирует Галиева «Спорт-экспресс».