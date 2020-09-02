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Масвидаль помогает Вудли в подготовке к бою с Ковингтоном

Масвидаль помогает Вудли в подготовке к бою с Ковингтоном
Бокс/ММА / UFC 0

Обладатель титула BMF Хорхе Масвидаль помогает бывшему чемпиону UFC Тайрону Вудли в подготовке к поединку с Колби Ковингтоном. Видеозапись с тренировок появилась в инстаграм-аккаунте UFC Russia.

Поединок Колби Ковингтона и Тайрона Вудли состоится на турнире UFC Вегас 11 19 сентября.

Напомним, в главном событии турнира UFC 253 состоится бой между чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей и Пауло Костой.

Ранее Вудли провёл первый с весны 2019 года поединок и единогласным решением судей уступил Гилберту Бёрнсу. Это поражение стало у Тайрона вторым кряду. До этого он проиграл Камару Усману и потерял титул чемпиона лиги.

Ковингтон в последнем бою техническим нокаутом проиграл всё тому же Усману.

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