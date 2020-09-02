Эдвардс — о реванше Масвидаля и Диаза: это выглядит как шутка
Боец UFC Леон Эдвардс отреагировал на новость о реванше между Хорхе Масвидалем и Нейтом Диазом.
«Он мог бы драться с третьим номером рейтинга, но предпочёл драться с номером 12. В конце концов этот трус всё равно будет драться со мной. Я всегда за денежные бои, но смотреть, как эти два джорнимена будут делать это снова, — это выглядит как шутка», — написал Деон Эдвардс в своём «твиттере».
Впервые Хорхе Масвидаль и Нейт Диаз встретились в ноябре 2019 года. Тогда Хорхе победил после того, как рефери остановил схватку из-за рассечения у Диаса. С тех пор Нэйт не появлялся в октагоне. Что касается Масвидаля, летом 2020 года он бился за пояс чемпиона UFC в полусреднем весе, но уступил Камару Усману.
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