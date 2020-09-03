Гассиев: я наконец начал тренироваться

Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев рассказал о своих кондициях. Последний бой Гассиева датирован 2018 годом.



«За последние полтора месяца произошли большие изменения. Я наконец начал тренироваться, активно набирать форму, скинул в весе. Сейчас жду информацию по сопернику и самому бою. Буду готов провести поединок. Пока тренируюсь дома во Владикавказе со своим тренером Виталием Константиновичем Слановым. Если придётся (если не найдём спарринг-партнёров здесь), то полетим в Америку.



На данный момент я пока не провожу специальную работу, сейчас мы трудимся над тем, чтобы привести всё тело в нормальное состояние — укрепить руки, ноги, плечи. Это делается для того, чтобы во время основной работы и спаррингов не получить травму.



Если бы я мог, то я бы, наверное, уже завтра вышел на ринг, но всё зависит от того, в какой форме я буду. Всё будет зависеть только от этого», — приводит слова Мурата Гассиева пресс-служба Федерации бокса России.