Президент UFC эмоционально отреагировал на решение Ирана казнить борца Афкари

Президент UFC Дана Уайт призвал власти Ирана отменить смертный приговор борцу Навиду Афкари, которого обвинили в участии в антиправительственных уличных демонстрациях в 2018 году.
«Он вышел на мирный протест в Иране — и его приговорили к этому. Это привлекло моё внимание.
Во-первых, он человек. Во-вторых, он один из нас. Он может стать одним из наших бойцов. Единственное, о чём я подумал, — позвонить президенту (Дональду Трампу. — Прим. «Чемпионата») и посмотреть, что можно сделать, чтобы помочь ему. Он сказал: посмотрим, дай мне поговорить с моей администрацией, и тогда станет понятно, можно ли сделать что-то, чтобы спасти ему жизнь.
Мне хотелось бы сказать, что я смиренно и с уважением прошу власти Ирана отменить приговор и пощадить его жизнь», — сказал Уайт в своём «инстаграме».
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