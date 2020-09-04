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Оверим оказался легче Сакаи на 4 кг — церемония взвешивания UFC Fight Night 176

Оверим оказался легче Сакаи на 4 кг — церемония взвешивания UFC Fight Night 176
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 5 на 6 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 176. В его главном поединке встретятся тяжеловесы Алистар Оверим и Аугусто Сакаи.

В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Сакаи перевесил соперника более чем на 4 кг. Его вес составил 118,6 кг, в то время как Оверим потянул на 114,5 кг.

В основном карде шоу выступит также россиянин Зелим Имадаев, который встретится с Мишелем Перейрой. Боец уложился в лимит полусреднего веса.

UFC Fight Night 176. Взвешивание

Алистар Оверим (252,5 фунта) — Аугусто Сакаи (261,5 фунта)
Овинс Сен-Пре (205,5) — Алонзо Менифилд (204,5)
Мишель Перейра (170,5) — Зелим Имадаев (171)
Брайан Келлехер (146) — Кевин Нативидад (144,5)
Тьяго Мойзес (155,5) — Джалейн Тёрнер (155).

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