Оверим: для меня было бы честью сразиться с Джоном Джонсом

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Алистар Оверим поделился мыслями о решении бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса сменить весовую категорию.

«Да, хотел бы встретиться с Джонсом. Мне кажется, был бы классный поединок. Для меня было бы честью сразиться с ним. Мне кажется, приход Джонса — отличное событие. Это классное пополнение нашего дивизиона. Я в восторге. Свежая кровь. Я тренировался с ним, и он очень способный боец, жёсткий и сильный. Интересно, как будет развиваться ситуация», — приводит слова Оверима MMA Fighting.

Напомним, в ночь с 5 на 6 сентября по московскому времени Оверим проведёт очередной поединок в UFC, его соперником станет Аугусто Сакаи.