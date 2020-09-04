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Оверим: для меня было бы честью сразиться с Джоном Джонсом

Оверим: для меня было бы честью сразиться с Джоном Джонсом
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Алистар Оверим поделился мыслями о решении бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса сменить весовую категорию.

«Да, хотел бы встретиться с Джонсом. Мне кажется, был бы классный поединок. Для меня было бы честью сразиться с ним. Мне кажется, приход Джонса — отличное событие. Это классное пополнение нашего дивизиона. Я в восторге. Свежая кровь. Я тренировался с ним, и он очень способный боец, жёсткий и сильный. Интересно, как будет развиваться ситуация», — приводит слова Оверима MMA Fighting.

Напомним, в ночь с 5 на 6 сентября по московскому времени Оверим проведёт очередной поединок в UFC, его соперником станет Аугусто Сакаи.

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