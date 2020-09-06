Оверим победил Сакаи в главном бою UFC Fight Night 176
В ночь с 5 на 6 сентября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9). В главном событии сразились 40-летний Алистар Оверим из Нидерландов и 29-летний бразилец Аугусто Сакаи.
Поединок завершился победой Оверима техническим нокаутом. Бой продлился пять раундов. Таким образом, Оверим сможет побороться за чемпионским титул UFC в тяжёлом весе — сейчас это единственный промоушен, в котором он ещё ни разу не был чемпионом.
За свою профессиональную карьеру в MMA Алистар Оверим провёл 65 боёв, из которых 47 завершились победами, а 18 – поражениями. На счету Августо Сакаи 15 побед, при двух поражениях. Его победная серия насчитывала 6 боёв.
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