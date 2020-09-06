Оверим готов провести реванш с Розенструйком

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Алистар Оверим заявил, что готов провести реванш с бразильцем Жаирзиньо Розенструйком.
Накануне в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 176. В главном поединке встретились экс-претендент на титул в тяжёлом весе ветеран лиги Алистар Оверим и Аугусто Сакаи. Оверим одержал досрочную победу в пятом раунде.
«Деррик Льюис несёт чушь. Мой одноклубник Кёртис Блейдс просто уничтожит его. Я не против сделать это после Кёртиса.
Что касается Розенструйка, то я разнёс его и преподал ему важный урок. Думаю, рефери принял ужасное решение в том бою. Он остановил бой, когда на таймере было ноль секунд. Я готов подраться с ним ещё один раз, но считаю, что уже победил его. Он выиграл у меня только на бумаге. И сам Розенструйк об этом знает. Но в любом случае можем повторить», — приводит слова Оверима BJPenn.
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