Оверим готов провести реванш с Розенструйком

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Алистар Оверим заявил, что готов провести реванш с бразильцем Жаирзиньо Розенструйком.

Накануне в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 176. В главном поединке встретились экс-претендент на титул в тяжёлом весе ветеран лиги Алистар Оверим и Аугусто Сакаи. Оверим одержал досрочную победу в пятом раунде.

«Деррик Льюис несёт чушь. Мой одноклубник Кёртис Блейдс просто уничтожит его. Я не против сделать это после Кёртиса.



Что касается Розенструйка, то я разнёс его и преподал ему важный урок. Думаю, рефери принял ужасное решение в том бою. Он остановил бой, когда на таймере было ноль секунд. Я готов подраться с ним ещё один раз, но считаю, что уже победил его. Он выиграл у меня только на бумаге. И сам Розенструйк об этом знает. Но в любом случае можем повторить», — приводит слова Оверима BJPenn.