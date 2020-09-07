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Нурмагомедов прокомментировал конфликт Дзюбы и Соболева

Нурмагомедов прокомментировал конфликт Дзюбы и Соболева
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал конфликт, в который оказались вовлечены игроки сборной России по футболу Артём Дзюба и Александр Соболев, выступающие за «Зенит» и «Спартак» соответственно.

В ходе матча «Зенита» и «Спартака» в рамках Российской Премьер-лиги между Дзюбой и Соболевым произошла стычка, игроки повздорили на повышенных тонах. В настоящее время конфликт между игроками улажен.

«Я думаю, секрет успеха — командная обстановка. Энергетика, которая царит в раздевалке, — ключевая вещь.

Черчесов является очень большим авторитетом. Во время конфликта Дзюбы и Соболева тренер сказал, что они должны решить свои проблемы, чтобы это не влияло на сборную», — сказал Нурмагомедов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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