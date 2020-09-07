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Хабиб Нурмагомедов назвал любимых игроков сборной России по футболу

Хабиб Нурмагомедов назвал любимых игроков сборной России по футболу
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, какие игроки, выступающие за сборную России по футболу, нравятся ему больше всего. Он выделил Магомеда Оздоева, Алексея Миранчука и Артёма Дзюбу.

«Лидеры и любимые игроки сборной России? Оздоев, Миранчук. Дзюба, конечно. Он настоящий лидер. И молодёжь прибавляет. И вот та конкуренция, которую позволяет Станислав Саламович (главный тренер сборной России Станислав Черчесов. — Прим. «Чемпионата»), — залог успеха.

Мне неясно, Россия так после чемпионата мира прибавила или с приходом моего друга Станислава Черчесова? Интересно, что на это сам Станислав ответит», — рассказал Нурмагомедов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 6 сентября, подопечные Станислава Черчесова на выезде обыграли сборную Венгрии со счётом 3:2.

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