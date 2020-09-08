Поветкин — о протестах в Беларуси: надеюсь, Лукашенко всё удержит

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин поделился мыслями о политическом кризисе в Беларуси. Спортсмен выразил надежду, что действующий президент страны Александр Лукашенко удержит ситуацию под контролем.

«Я не политик, но иногда стараюсь следить за событиями. Волнения в Беларуси? Наверное, они кем-то созданы, и созданы не просто так. Я, конечно, не на высоком уровне, чтобы всё правильно понимать, но, думаю, чьё-то вмешательство есть.

Думаю, хотят расшатать, поссорить народы братские, что уже сделали с братской Украиной. Трудно сказать, что будет с Беларусью. Надеюсь, Лукашенко всё удержит. Он человек сильный, волевой. Мне нравится Лукашенко. Я был в Беларуси, хорошая и нормальная страна. Хорошие колхозы, огороды, всё чистенько, ни одного пьяного», — сказал Поветкин в интервью, размещённом на канале Metametrica в YouTube.