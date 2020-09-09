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«Он меня просто бесил». Поветкин рассказал о неприязни к бывшему сопернику

«Он меня просто бесил». Поветкин рассказал о неприязни к бывшему сопернику
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Временный чемпион мира по версии WBC Александр Поветкин рассказал, что лишние эмоции зачастую мешают ему хорошо боксировать. В качестве примера он привёл встречу с Марко Хуком. По словам россиянина, немец боснийского происхождения его раздражал, что и привело к не лучшему выступлению.

«Я считаю, что лишние эмоции заполняют и не дают делать то, что хочется. Так что стараюсь выходить на ринг спокойным. Вот был такой боксёр немецкий Марко Хук. Как бы полегче его назвать, ну, неприятная личность. Он меня просто бесил нахрен. Когда мы с ним вышли на ринг, у меня много чего не получалось. Такой бой получился непонятный. Даже не знаю, как его нормально назвать. Просто нехороший человек. К нему было какое-то отвращение. Просто хотелось его сломать и выкинуть и это неправильно», — рассказал Поветкин в интервью каналу Metametrica в YouTube.

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