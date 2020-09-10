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Харитонов пообещал порвать Уильямса на ринге

Харитонов пообещал порвать Уильямса на ринге
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился ожиданиями от поединка с американцем Дэнни Уильямсом.

Напомним, 40-летний Харитонов и 47-летний Уильямс выйдут на ринг на боксёрском турнире в Химках, который состоится 11 сентября. Этот поединок возглавит кард вечера. Для россиянина это будет дебют в боксе, американец же, в частности, известен тем, что в 2004 году ему удалось нокаутировать легендарного боксёра Майка Тайсона.

«Признаюсь честно, октагон я не оставлял. Продолжаю тренироваться. Но для меня выступить на профессиональном ринге было мечтой. Приложу все усилия, чтобы за столь короткий промежуток подготовиться и показать красивый поединок.

Порву ли я его на ринге? Готов это подтвердить. Уильямс — серьёзный боксёр, достойный парень, но все прелюдии закончатся после того, как выйдем на ринг и будем бить друг друга. Хочу победить нокаутом», — передаёт слова Харитонова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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