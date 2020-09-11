А. Емельяненко: Харитонов весь покрылся жиром. Уильямс размотает этого хлюпика

Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал об ожиданиях от поединка с участием россиянина Сергея Харитонова и американца Дэнни Уильямса.
Напомним, 40-летний Харитонов и 47-летний Уильямс выйдут на ринг на боксёрском турнире в Химках, который состоится 11 сентября. Этот поединок возглавит кард вечера. Для россиянина это будет дебют в боксе, американец, в частности, известен тем, что в 2004 году ему удалось нокаутировать легендарного боксёра Майка Тайсона.
«Все знают, как я «люблю» Харитонова. Я не вижу в нём бойца. Это скорее мешок, который выходит не драться, а получать по морде. Какой из него спортсмен? Он весь покрылся жиром, уже не может толком стоять на ногах, мечтает о каких-то заоблачных гонорарах, хотя не представляет собой ничего.
Он даже больше раунда не протянет, я в этом практически уверен. Выдохнется на первых же секундах, а потом его будут избивать. Уильямс это умеет делать прекрасно, поэтому сомнений в том, что он размотает этого хлюпика, у меня совершенно нет. Вы только взгляните на его бои, он ведь боится соперника и еле двигается», — цитирует Емельяненко «Всепроспорт».
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