Харитонов: Емельяненко обколол пузо гормоном роста. В стриптиз, наверное, собрался

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов прокомментировал физическую форму другого бойца MMA Александра Емельяненко. Ранее Емельяненко в резкой форме заявил, что Харитонов проиграет Дэнни Уильямсу в боксёрском поединке, который состоится сегодня, 11 сентября.

«[Емельяненко] обколол пузо гормоном роста… В стриптиз, наверное, собрался.

Александру в стриптиз надо. Он уже известный, популярный. Аккуратненько там где-то потанцует, пощеголяет красиво, и девчонки богатые будут его с собой забирать. Вот это его специфика», — приводит слова Харитонова Sport24.

Напомним, в сентябре 2006 года Емельяненко победил Харитонова техническим нокаутом в первом раунде. Поединок проходил по эгидой промоушена Pride.