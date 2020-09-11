Харитонов: Емельяненко обколол пузо гормоном роста. В стриптиз, наверное, собрался
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов прокомментировал физическую форму другого бойца MMA Александра Емельяненко. Ранее Емельяненко в резкой форме заявил, что Харитонов проиграет Дэнни Уильямсу в боксёрском поединке, который состоится сегодня, 11 сентября.
«[Емельяненко] обколол пузо гормоном роста… В стриптиз, наверное, собрался.
Александру в стриптиз надо. Он уже известный, популярный. Аккуратненько там где-то потанцует, пощеголяет красиво, и девчонки богатые будут его с собой забирать. Вот это его специфика», — приводит слова Харитонова Sport24.
Напомним, в сентябре 2006 года Емельяненко победил Харитонова техническим нокаутом в первом раунде. Поединок проходил по эгидой промоушена Pride.
А. Емельяненко: Харитонов весь покрылся жиром. Уильямс размотает этого хлюпика
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