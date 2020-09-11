Нурмагомедов прибыл в ОАЭ для подготовки к бою с Гэтжи

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов прибыл в ОАЭ, где будет готовиться к поединку с временным чемпионом дивизиона американцем Джастином Гэтжи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды Нурмагомедова.
«Команда прибыла в ОАЭ», — сообщил источник.
Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября, он пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Напомним, последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Россиянин победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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