Нурмагомедов прибыл в ОАЭ для подготовки к бою с Гэтжи

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов прибыл в ОАЭ, где будет готовиться к поединку с временным чемпионом дивизиона американцем Джастином Гэтжи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды Нурмагомедова.

«Команда прибыла в ОАЭ», — сообщил источник.

Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября, он пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Напомним, последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Россиянин победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.