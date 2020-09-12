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Экс-боец UFC и бывший чемпион Bellator вызвал на бой Немкова

Экс-боец UFC и бывший чемпион Bellator вызвал на бой Немкова
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Бывший боец UFC, экс-чемпион Bellator Фил Дэвис хочет провести следующий поединок с чемпионом Bellator Вадимом Немковым. Такое заявление он сделал после победы над Лиоту Мачидой на турнире UFC 245.

«Немков может драться с тем, с кем заблагорассудится. Но в глубине души знаю, что чемпионы хотят биться с теми, кто наступает им на пятки. Хочу поединка с ним, знаю, что он хочет встретиться со мной. Бой с Кори Андерсоном? Он заслуживает такого первого поединка в Bellator. Но мы сможем об этом поговорить, только если мистер Немков будет недоступен», — приводит слова Дэвиса MMAJunkie.

Немков и Дэвис встречались в ноябре 2018 года на турнире Bellator 209, и россиянин победил раздельным решением судей.

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