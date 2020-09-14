Рой Джонс рассказал, как Путин согласился выдать ему гражданство России

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс рассказал, как встретился с президентом России Владимиром Путиным, который согласился выдать ему российский паспорт.

«Я встретился с Владимиром Путиным и спросил, можно ли стать гражданином России. Он ответил: «Конечно». Это действительно прекрасно. Кто бы мог подумать, что я, темнокожий, буду гражданином США и России.

Говорят, что наши страны — главные враги, но это не так. В России я как Майкл Джексон или Майкл Джордан. Машины останавливаются, подбегают дети, пытаясь заглянуть в окно. Это потрясающе.

Почему русские так любят и уважают меня? 95% жителей России знают, кто я такой, а я американец. Разве они ненавидят нас? Нет, но если слушать пропаганду, то можно поклясться, что все якобы хотят нас убить», — приводит слова Джонса Daily Mail.