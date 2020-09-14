Рой Джонс рассказал, как Путин согласился выдать ему гражданство России

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс рассказал, как встретился с президентом России Владимиром Путиным, который согласился выдать ему российский паспорт.
«Я встретился с Владимиром Путиным и спросил, можно ли стать гражданином России. Он ответил: «Конечно». Это действительно прекрасно. Кто бы мог подумать, что я, темнокожий, буду гражданином США и России.
Говорят, что наши страны — главные враги, но это не так. В России я как Майкл Джексон или Майкл Джордан. Машины останавливаются, подбегают дети, пытаясь заглянуть в окно. Это потрясающе.
Почему русские так любят и уважают меня? 95% жителей России знают, кто я такой, а я американец. Разве они ненавидят нас? Нет, но если слушать пропаганду, то можно поклясться, что все якобы хотят нас убить», — приводит слова Джонса Daily Mail.
- 14 сентября 2020
-
12:01
-
11:00
-
10:21
-
09:39
-
09:00
- 13 сентября 2020
-
23:55
-
22:55
-
21:02
-
18:25
-
16:54
-
15:23
-
14:24
-
13:15
-
12:31
-
11:15
-
10:25
-
10:10
-
09:46
-
09:22
-
09:13
-
09:03
-
06:38
-
03:44
-
02:04
-
00:12
- 12 сентября 2020
-
23:40
-
22:15
-
21:48
-
20:59
-
19:29
-
18:53
-
17:45
-
16:32
-
15:52
-
13:50