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Чемпионки UFC Шевченко и Нуньес снялись в фильме Хэлли Берри

Чемпионки UFC Шевченко и Нуньес снялись в фильме Хэлли Берри
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко и обладательница двух поясов Аманда Нуньес снялись в фильме под названием «Оскорблённая», режиссёром которого является известная голливудская актриса Хэлли Берри. Премьера фильма состоялась в минувшие выходные. Об этом сообщает издание MMA Fighting.

В фильме рассказывается о женщине-бойце, которая готовится к главному поединку в жизни. Хэлли Берри сыграла главную роль в картине. Шевченко сыграла роль восходящей звезды смешанных единоборств, которая является одной из соперниц главной героини. Помимо неё в фильме приняла участие Нуньес, на счету которой две победы над Шевченко.

Ранее Нуньес показала откровенные фото с беременной партнёршей.

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