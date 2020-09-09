Чемпионка UFC Аманда Нуньес показала откровенные фото с беременной партнёршей
Действующая чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес опубликовала на своей странице в «Инстаграме» четыре фотографии с партнёршей Ниной Ансарофф, которая в настоящее время ждёт ребёнка. Ансарофф также выступает в UFC.
«Мы с нетерпением ожидаем этого следующего шага в нашей жизни», — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Аманды Нуньес.
Нуньес 32 года, Ансарофф — 34. Они оформили отношения в 2018 году.
Нуньес выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Последний бой она провела в июне 2020 года, победив Фелисию Спенсер единогласным решением судей. На её счету 24 поединка в MMA, в которых она одержала 20 побед и потерпела 4 поражения. У Ансарофф 10 побед и 6 поражений.
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