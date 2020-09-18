Шлеменко — о Чимаеве: за всё рано или поздно придётся отвечать в октагоне

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал, как относится к шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву. Напомним, Чимаев и Джеральд Мёршарт сразятся на турнире UFC Fight Night 178 в ночь на 20 сентября по московскому времени.
«У Чимаева были довольно проходные соперники, чего за него переживать? У него всё складывается и получается. Про любого бойца можно серьёзно разговаривать, когда он побьёт кого-то из топ-10 UFC. Именно тогда боец доказывает свою состоятельность. Чимаеву не могут дать сразу сильного соперника, его постепенно ведут по списку, выстраивают его карьеру. Подождём и посмотрим, что будет дальше.
Мне сложно говорить о звёздной болезни Хамзата, если он для себя берёт приоритеты. В Америке принято так разговаривать, если у него получается заявлять и говорить — он это и делает. Я лично с ним не общался. Всё будет видно в боях, рано или поздно придётся за всё отвечать в октагоне, показывать свои навыки.
Дойдёт ли он до пояса? Ему нужно упорно тренироваться, от этого всё зависит. У него тоже две руки, две ноги, как и у всех нас», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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