Порье отказался от поединка с Чендлером из-за лояльности к Фергюсону

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье имел возможность выступить на одном из ближайших турниров промоушена. В качестве соперника ему предлагали новобранца лиги, экс-чемпиона Bellator в лёгком дивизионе Майкла Чендлера. Но Порье отказался от этого варианта, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани.
По информации инсайдера, на это были две причины. Во-первых, все стороны переговорного процесса не сумели договориться о гонораре. Во-вторых, Порье хотел проявить лояльность к бывшему временному чемпиону лиги Тони Фергюсону, который заступался за Дастина публично и бой с которым также сорвался из-за финансовых разногласий Порье с руководством UFC.
Напомним, в результате всего этого Майкл Чендлер получил роль резервиста на бой Хабиба с Джастином Гэтжи.
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