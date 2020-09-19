Абдулвахабов победил Сарнавского решением судей и остальные результаты турнира АСА 111

Во дворце спорта «Динамо» завершился турнир по смешанным единоборствам АСА 111. В главном событии вечера Абдул-Азиз Абдулвахабов нанёс поражение Александру Сарнавскому. Бой завершился победой Абдулвахабова единогласным решением судей. Абдул-Азиз завоевал чемпионский пояс в лёгком весе.

ACA 111. Основной кард

Абдул-Азиз Абдулвахабов единогласным решением судей победил Александра Сарнавского.

Юсуф Раисов проиграл Артёму Резникову раздельным решением судей.

Алексей Буторин победил Асылжана Бакытжанулы нокаутом в третьем раунде.

Турал Рагимов победил Бехруза Зухурова единогласным решением судей.

Азамат Амагов победил Арсения Султанова техническим нокаутом в первом раунде.

Предварительные поединки

Азам Гафоров победил Мансура Хатуева решением большинства судей.

Лом-Али Нальгиев победил Иманали Гамзатханова нокаутом в первом раунде.

Георгий Кичигин победил Мамуржона Хамдамова единогласным решением судей.

Айнди Умаханов победил Мурата Тлярукова единогласным решением судей.

Нурберген Шарипов победил Тамерлана Кулаева единогласным решением судей.

Мехди Дакаев победил Михаила Балакирева единогласным решением судей.

Олег Оленичев победил Романа Гудочкина удушающим приёмом в первом раунде.

Абубакар Местоев победил Артура Соловьёва единогласным решением судей.

Мурат Гугов победил Алексея Сидоренко техническим нокаутом в первом раунде.