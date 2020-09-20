Хабиб Нурмагомедов отреагировал на собственное 32-летие

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Спортсмену сегодня, 20 сентября, исполнилось 32 года.
«32 года подъехали. Как будто не ко мне, быстро очень, почти незаметно», – написал Нурмагомедов в своём «инстаграме», опубликовав собственное фото.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.
Следующим соперником Нурмагомедова станет американец Джастин Гэтжи. Встреча Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254. Все актуальные новости об этом турнире — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Гэтжи является временным чемпионом UFC. Этот титул он получил после победы над Тони Фергюсоном. Заменить Гэтжи или Нурмагомедова в случае необходимости сможет американец Майкл Чендлер.
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