Хабиб Нурмагомедов отреагировал на собственное 32-летие

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Спортсмену сегодня, 20 сентября, исполнилось 32 года.

«32 года подъехали. Как будто не ко мне, быстро очень, почти незаметно», – написал Нурмагомедов в своём «инстаграме», опубликовав собственное фото.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.

Следующим соперником Нурмагомедова станет американец Джастин Гэтжи. Встреча Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254. Все актуальные новости об этом турнире — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Гэтжи является временным чемпионом UFC. Этот титул он получил после победы над Тони Фергюсоном. Заменить Гэтжи или Нурмагомедова в случае необходимости сможет американец Майкл Чендлер.